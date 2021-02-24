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Kilis’te motosiklet hırsızı 3 şüpheli tutuklandı

24.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Kilis’te, İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kilis’te, İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel JASAT ekipleri, son dönemde kent genelinde artan motosiklet hırsızlığı olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, Çukuroba, Acar ve Atatürk mahallelerinde bulunan şüpheli ikametlere baskın yaptı. İkametlerde yapılan aramalar sonucu 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı motosikletlerle ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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