Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te motosikletini zorla almaya çalıştıkları kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınüzüm Mahallesi'nde motosikletini zorla almaya çalıştıkları H.K. ile şüpheliler M.Y. ve M.T. arasında arbede çıktı.
H.K'yı silah ve bıçakla yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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