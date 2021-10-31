Kilis'te off-road şenliği 26 ilden 40 aracın katılımıyla gerçekleştirildi

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Kilis Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Mehmet Abdi Bulut 4. Kilis Off-Road Şenliği" 26 ilden 40 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurdaki yarışlar, eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un oğlu Burak Bulut'un, arazi aracı ile parkurda attığı turun ardından başladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak yarışlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Pandemi dolayısıyla off-road yarışlarına ara verdiklerini belirten Ramazan, "Bu off-road yarışına rahmetli Mehmet Abdi Bulut anısına düzenlemiş olup tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kilis Off-Road Kulübü Başkanı Hakan Bilecen de Kilislilerin şenliği sevdiklerini belirtti.

Bilecen, 26 ilden 40 aracın şenlik kapsamındaki yarışlarda mücadele ettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 200 kişi kamp yapmak veya destek olmak için gelen var. Dün akşam Kilis'te otellerde bir kişilik yer kalmadı. Amacımız şehrimize biraz hareket gelmesiydi. Sosyal aktivitelerin biraz az olduğu bir şehir. Bu Kilis'e iyi geldi." diye konuştu.

Yarışmacıların, uçuş rampası, çamur geçişi, sert virajlar, şeytan çukuru, İtalyan çukuru gibi zorlu geçişlerden geçtiklerini aktaran Bilecen, "Belediyemiz birinciye tüm, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın veriyor. Bu yıl ilk defa yaptığımız bayanlar klasmanımız var. 4 yıl önce yapmıştık ama yarım yamalaktı. Bayanlara özel kupa yaptırdık." ifadelerini kullandı.

Eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un oğlu Burak Bulut da hayatını kaybeden babasının adının bu yarışa verilmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, arazi aracıyla parkurda attığı turun kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

Müsabakaların sonunda kategorilerinde dereceye giren Ümit Kaya, Mustafa Ceylan, Bülent Vural, Banu Demirkent, Kaplan Akkaya, Serkan Akkaya, Hasan Yatalaoğlu, Malik Ejder Ergen, Murat Akkaya, Miraç Akkaya, Gökhan Evkaya, Cevdet Temurtaş, Osman Yılmaz, Mehmet Sayaca, Samet Karpınar, Hamit Erbilen, Mevlüt Çiflikli, Ömer Ünsal, Nuri Özdemir, Adem Özdil, Said Emin, Samed Emin, Kavurmacı Osman, Ahmet Süzer, Ayşe Özdemir, Binnur Çamlıbel, Berrin Kaysı ve Türkan Dokuzoğlu'na ödülleri verildi.

