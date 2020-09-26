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Kilis’te ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

KİLİS HABERLERİ  | 26.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerleri uyarılarından ardından kapatılıyor.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde mayıt dışı çalışarak, iş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine karşı denetimleri attırarak sürdürüyor.

Kilis’te ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerleri uyarılarından ardından kapatılıyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde mayıt dışı çalışarak, iş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine karşı denetimleri attırarak sürdürüyor. İlk önce uyarıda bulunan esnaflar, verilen süre içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde iş yerleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek iş yerleri katapılıyor. Zabıta ekipleri, Hiçbir kaydı olmayan işyerlerine yönelik çalışmalar yapıldığı, kaydı olmayan işyerleri kapatıldığı bildirildi.
Kayıt dışı istihdamla mücadele de çalışmalarımız kararlılıkla devam ettiği açıklandı.

Kilis’te ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

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