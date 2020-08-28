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Kilis’te şehitliği yeniden düzenlendi

KİLİS HABERLERİ  | 28.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kilis asri mezarlıktaki şehitlik yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.Kilis Valisi Recep Soytürk’ün İl Özel İdaresine verdiği talimatla asri mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenleme yapıldı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Vali Soytürk’ün talimatıyla asri mezarlıktaki şehitlik ile ilgili çalışmalara yaptıklarını ifade ederek, “ Şehitliğimizde düzenleme yaptık.

Kilis asri mezarlıktaki şehitlik yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk’ün İl Özel İdaresine verdiği talimatla asri mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenleme yapıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Vali Soytürk’ün talimatıyla asri mezarlıktaki şehitlik ile ilgili çalışmalara yaptıklarını ifade ederek, “ Şehitliğimizde düzenleme yaptık. Yapılan düzenlemede Kilis Belediyesinin de katkısı oldu. 51 şehidimizin temsili mezarlarını buraya taşıdık. 51 şehidimiz aile mezarlığında, köylerimizde bulunuyor. 5 şehidimiz ise şehitliktedir. Toplam 56 şehidimizin bulunuyor. Şehitlikte en iyi şekilde düzenleme yaptık. 30 Ağustos Zafer Bayramına yetiştirdik” dedi.

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