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Kilis'te seyir halindeki tır yandı

25.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te seyir halindeki tır yandı

KİLİS (AA) - Kilis'te seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Halil Tekiner idaresindeki 63 TH 340 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun 17'nci kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracını terk etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

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