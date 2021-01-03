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Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

KİLİS HABERLERİ  | 03.01.2021 15:00 | Son Güncelleme

Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Helvacıoğlu Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateşte Kadir Sağlam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli C.B, R.Y. ve Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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