Kilis'te tarım işçileri 1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçirdi

KİLİS (AA) - Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlalarda çalıştı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan işçiler, maydanoz hasadı yaparak üretime katkı sundu.

Tarım işçilerini ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, tarım işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sağladıklarını söyledi.

Çiftçilerin her koşulda üretime devam ettiğini anlatan Özdemir, emek olmadan yemeğin olmayacağını belirtti.

Özdemir rafların boş kalmaması için üreticilerin üretimi sürdürdüğünü dile getirerek, "Şu anda maydanoz hasadı yapılıyor. Sebze hali bayram dolayısıyla 3 gün kapalı olacak. Bunun önlemini almak için çiftçilerimiz hasat yapıyor. Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne gönderiyoruz." dedi.

Çiftçi Ahmet Mesut Özgür de hasadın iyi gittiğini, işçilerle el ele vererek her koşulda üretime devam ettiklerini, çiftçinin para kazandığı zaman bayram olduğunu kaydetti.

