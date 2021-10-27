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Kilis'te tarımsal kooperatifin kapısını çalan 2 şüpheli tutuklandı

27.10.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te tarımsal kooperatifin kapısını çalan 2 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küplüce köyündeki Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi'ne ait binadan demir kapının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kapıyı M.N.K. ve M.G'nin çaldığını ve şehir merkezinde bulunan hurdacı Y.B'ye sattıklarını tespit etti.

Savcının talimatıyla gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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