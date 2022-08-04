YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

04.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı istihbarat çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir kişinin daha önce Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te yaşadığı belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandıKilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı
Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındıAvcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
pkk Kilis operasyon

Kilis Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:33
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:43
Yatsı
21:09
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

"Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

"Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.