YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

KİLİS HABERLERİ  | 03.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Doğan (20) yönetimindeki 79 DK 834 plakalı motosiklet ile Suriye uyruklu M.M. yönetimindeki 79 AAH 446 plakalı otomobil, Şıhmehmet Mahallesi Güzel Saray Sokak'ta çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.M. polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis trafik kazısı 1 ölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Kilis Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:50
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Kilis Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Köksal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Çağlar’a “Mesleğe Kattığı Değerden" dolayı ödül verildi

Çağlar’a “Mesleğe Kattığı Değerden" dolayı ödül verildi

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

İdlib’ten Azez Bölgesine Göç

İdlib’ten Azez Bölgesine Göç

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.