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Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

KİLİS HABERLERİ  | 08.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kilis’te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, A.K.

Kilis’te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil Şıhmahsur kavşağında kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Öğle
12:51
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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