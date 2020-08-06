YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’te üst düzey denetim

Kilis’te üst düzey denetim

KİLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kilis’te, 81 ilde olduğu gibi kent genelinde protokol üyelerinin katılımıyla denetim yapıldı.İçişleri Bakanlığının talimatı ile bugün 81 ilde eş zamanlı, esnaflar vatandaşlar maske takmaları ve tedbirlere uymaları noktasında protokol üyeleri tarafından uygulama yapıldı.Kilis Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, protokol üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Cumhuriyet Caddesinde esnafları gezerek, korona tedbirlerine uymaya davet etti.Daha sonra protokol üyeleri tüm şehre dağılarak vatandaşları ve de esnafları konu hakkında bilgilendirmeye devam ettiler.Bir açıklama yapan Vali Recep Soytürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile bugün 81 ilde farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini ifade ederek, “81 ilde valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, belediye başkanları, ticaret odası başkanları, tüm kurum müdürleri, denetim ekipleri bir farkındalık oluşturmak için bugün akşama kadar dolaşacağız.

Kilis’te, 81 ilde olduğu gibi kent genelinde protokol üyelerinin katılımıyla denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığının talimatı ile bugün 81 ilde eş zamanlı, esnaflar vatandaşlar maske takmaları ve tedbirlere uymaları noktasında protokol üyeleri tarafından uygulama yapıldı.
Kilis Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, protokol üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Cumhuriyet Caddesinde esnafları gezerek, korona tedbirlerine uymaya davet etti.
Daha sonra protokol üyeleri tüm şehre dağılarak vatandaşları ve de esnafları konu hakkında bilgilendirmeye devam ettiler.
Bir açıklama yapan Vali Recep Soytürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile bugün 81 ilde farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini ifade ederek, “81 ilde valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, belediye başkanları, ticaret odası başkanları, tüm kurum müdürleri, denetim ekipleri bir farkındalık oluşturmak için bugün akşama kadar dolaşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı, dernekleri, lokalleri, denetlenecek yerleri bugün akşama kadar dolaşacağız. Zaten denetim ekiplerimiz var ama farkındalığı arttırmak için ve bunu üst düzeyde tutmak için bütün Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmekten öte, rehberlik etmek, bir farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmak için bugün denetime başlamış bulunmaktayız. Bütün arkadaşlarımızla beraber çıktık, farklı sokaklarda farklı semtlerde, vatandaşlarımızı, esnafımızı, ticaret erbabımızı dolaşmış olacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER Dedikodu kazanı kaynıyor! Sevilen ikili aşk mı yaşıyor? Dedikodu kazanı kaynıyor! Sevilen ikili aşk mı yaşıyor?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Kilis Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:35
Öğle
12:42
İkindi
16:29
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Korkmaz Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı

İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te orman yangını

Kilis’te orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.