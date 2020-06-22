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Kilis’te uyuşturucu operasyonları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 22.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Kilis’te polis uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 50 kilo esrar ile 123 bin adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesinde bir aracı durdurdu.

Kilis’te uyuşturucu operasyonları sürüyor

Kilis’te polis uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 50 kilo esrar ile 123 bin adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesinde bir aracı durdurdu. Araç ile içerisinde bulunan yabancı uyruklu L.K., O.J. ile D.A.J’nin üzerinde yapılan aramada 50 kilo takoz esrar ile bin 900 adet sentetik uyuşturucu ele geçildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 3 kişinin sorgusu sonucu 2 ayrı depoya düzenlenen operasyonda 121 bin 100 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Toplamda 123 bin adet sentetik uyuşturucu ile 50 kilo esrar ele geçirildi.

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