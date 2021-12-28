Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.V, A.S. ve M.M.Ö. gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 705 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ve M.M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

