YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

28.12.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.V, A.S. ve M.M.Ö. gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 705 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ve M.M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandıKilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:50

Kilis Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Yedi Aralık Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Yedi Aralık Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.