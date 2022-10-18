Kilis'te yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavi edilecek.

Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyeti esnasında yaralı bir atmaca buldu.

Koruma altına alınan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz