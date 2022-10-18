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Kilis'te yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

18.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavi edilecek.

Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyeti esnasında yaralı bir atmaca buldu.

Koruma altına alınan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atmaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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