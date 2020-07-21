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Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenen 300 bin dolar ele geçirildi

KİLİS HABERLERİ  | 21.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenen 300 bin dolar ele geçirildi

Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenen 300 bin dolar ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yurt dışına yasa dışı yollarla geçirilmek istenen 300 bin dolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'ye çıkış yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, risk analiz birimi personelince takibe alındı.

Gözetim altında gümrük işlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı şekilde arandı. Aramada aracın koltuklarının altında desteler halinde dolar bulundu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen sayımda, yasa dışı yollarda yurt dışına çıkarılmak istenen paranın 300 bin dolar olduğu tespit edildi.

Suriye uyruklu sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan paralara el konuldu.

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