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Kilis’te yeşil altının hasadı başladı

03.08.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve ‘‘boz’’ olarak bilenen ‘Yeşil altın’ olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı.

Kilis’te yeşil altının hasadı başladı

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis’te de başlandı. Kilis’te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. Yeşil altın hasadının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniliyor. Giderek üretim alanı artan Antep fıstığı üretiminde Türkiye’de 7. sırada bulunurken 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağaçla ülke ekonomisine katkı sağlayan Antep fıstığında yok yılında fiyatlar üreticilerin yüzlerini güldürdü. Bu sene iklim şartlarından dolayı rekolte düşük olmasından dolayı fiyatların giderek artacağı söylenmektedir.

‘‘TÜRKİYE GENELİNDE REKOLTE DÜŞÜK FİYATLAR YÜKSEK’’

Antep fıstığı hasadında Türkiye’de 7. sırada olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir,‘‘ İlimizde ‘Yeşil altın’ hasadı yani ‘boz’ fıstık hasadı başladı. 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağacın bulunduğu bir ildeyiz hasat yapılıyor rekolte düşük fiyatlar yüksek. Şuan fiyatlar 95 TL geçen yıla göre iyi ilk başladığında 45-50 TL den hasat başladı. Bu yıl ise ilk hasat 95 TL den başladı ve daha da yükselecek. Boz fıstığın baklavaya yolculuğu baklavadan da sofralara yolculuğu başladı bereketli hasatlar diliyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Yeşil altın hasadının başladığını dile getiren Çiftçi Mehmet Canbakış,‘‘Bugünden itibaren Yeşil altın hasadına başladık Bu yıl rekoltemiz çok düşük haziran ayından itibaren havaların soğuk gitmesinden Temmuzun başından itibaren 40-45 derece sıcak gitmesinden dolayı bu yıl hasadımız düşük. İleriye dönük verimin para edeceğini inanıyoruz. 45 derece sıcağın altında fıstık hasadı yapıyoruz inşallah emeğimizde bir yere gitmez’’ dedi.

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