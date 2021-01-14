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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

14.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezinde bir evde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4'ü çocuk 5 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

M.M, M.Ş. ve C.Ş. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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