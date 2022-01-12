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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 6 yabancı uyruklu yakalandı

12.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 6 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde Suriyeli N.I'nın ikametinde 6 yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli N.I. göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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