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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

05.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine kimliklerini belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye uyruklu 8 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 telsiz, 1 dürbün, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli de aranıyor.

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