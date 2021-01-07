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Kilis’te zeytin hasadında sona gelindi

KİLİS HABERLERİ  | 07.01.2021 11:30 | Son Güncelleme

Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis’te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.Türkiye’nin ve Güneydoğu’nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle son zeytinler toplanıyor.

Kilis’te zeytin hasadında sona gelindi

Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis’te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.
Türkiye’nin ve Güneydoğu’nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle son zeytinler toplanıyor. . Kilis genelinde zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, bazı üreticiler zeytin bahçelerindeki son zeytin tanelerini topluyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor.

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