KİLİS (AA) - Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" düzenlendi.

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile Oylum Höyük’te düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Recep Soytürk, zeytin ve zeytinyağını dünyaya tanıtmak için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Kilis zeytinyağının kalitesinin artırılması için fabrikalarda yeni kararların alındığını dile getiren Soytürk, "Fabrikaya getirilen zeytinlerin içerisinde taş, çamur, zeytinler küflü olmayacak. Bizim Kilis zeytinyağını zedelememize, kalitesini düşürmemize hiçbirimizin hakkı yok. Bir taraftan da üniversite ile çok özel bir makine aldık. Sıfır hata ile ürün çıkarabilecek ve yarışmalarda derece alabilmemizi kolaylaştıracak bir makine aldık. Bundan bütün firmalarımız dilediğinde faydalanabilecek." diye konuştu.

Kilis zeytinyağının Almanya'da ödül aldığını anımsatan Soytürk, "Zeytinyağı birliğimiz Türkiye çapında yapılan bir yarışmada Türkiye ikinciliğini kazandı. O zeytinyağını birliğimiz 20 liraya satıyordu, yarışmadan sonra 100 liraya satmaya başladı. Demek ki doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. " dedi.