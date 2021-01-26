Kilis’te zeytin yaprağı araştırılıyor

7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, korona virüs nedeniyle zeytin yaprağı üzerinde başlatılan bilimsel çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, pandemi sürecinde zeytin yaprağının korona virüse karşı etkinliğine dair bilimsel çalışmaların hız kazandığını belirterek, Kilis ve yöresinde zeytin yaprağı üretimi konusunda da çalışmalar yapıldığını kaydetti. Şekeroğlu, "Tarım ilacı kullanılmayan, sulama ve gübrelemenin yapılmadığı bahçelerden toplanan Kilis yağlık zeytin ağacı yapraklarının Türkiye’nin dört bir yanına ve farklı ülkelere gönderiliyor” dedi. Bilimsel olarak zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesinin antiviral özelliğinin kanıtlandığını da hatırlatan Şekeroğlu, "Zeytin çeşitlerine göre oleuropein maddesinin değiştiğine dair yapılan çalışmalara dikkat çekiyor. Ülkemizde üretimi yapılan zeytin çeşitlerinden Kilis yağlık zeytin çeşidinin en yüksek oranda oleuropein içeriyor. Zeytin yaprağındaki oleuropein miktarının Ocak ve Şubat aylarında en yüksek seviyeye çıkıyor. Çay olarak demlenerek doğrudan tüketilen zeytin yaprağının tarımsal ilaç içermemesi gerekiyor. Kilis yağlık zeytin ağaçlarından üretilen zeytin yaprağının yüksek etken madde içermesi ve doğal olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor” diye konuştu.

Şekeroğlu, önümüzdeki süreçte Kilis yağlık zeytin ağaçlarından üretilen kaliteli zeytinyağı ve doğal zeytin yapraklarından çeşitli preparatların da Kilis’te üretimi konusunda çalıştıklarını ifadesini kullandı.

