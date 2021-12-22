Kilis'teki gümrük kapılarından geçişlerin kapsamı genişletiliyor

KİLİS (AA) - AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Çobanbey ile Öncüpınar gümrük kapılarından daha önce sadece tüccarlar için verilen iznin kapsamının genişletildiğini bildirdi. Karataş, Kilis'te ikamet edip vergi kaydı bulunan vatandaşların kısa zaman içerisinde her iki kapıdan da giriş ve çıkış yapmaya başlayabileceklerini açıkladı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır üzerinde çalışılan Çobanbey ile Öncüpınar gümrük kapılarından geçişlerin kapsamının genişletilmesiyle ilgili olumlu gelişmeler kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Murat Karataş, Kilis'te oturup vergi mükellefi olanların Valilikten izin belgesi alarak geçiş yapabileceklerini aktararak, "İlk etapta Valilik tarafından daha önce sadece tüccarlar için verilen çıkış izninin kapsamı genişletilecek ve Kilis'te faaliyet gösteren başta tüm esnaflarımız olmak üzere vergi kaydı bulunan tüm vatandaşlarımıza Valiliğimiz tarafından gümrükten çıkış izni verilecek. Bunun için herhangi bir oda kaydına gerek olmayıp vergi kaydının bulunması yeterli olacak." ifadesini kullandı.

Karataş şunları da kaydetti:

"Ayrıca geçmişte sabıkası bulunan hemşerilerimiz de eğer haklarında yurt dışına çıkış yasağı yoksa vergi levhasının bulunması koşuluyla çıkış izni alabilecek. İlimizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok sevinçliyiz. Konu ile ilgili İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu tarafından Kilis Valiliğine talimat verildi ve Valiliğimiz tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı. Kısa zaman içerisinde giriş ve çıkışlar başlayacak. Bu süreçte başından beri gerekli ilgi ve duyarlılığı gösteren İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya, Kilis Valisi sayın Recep Soytürk'e ve süreci başından beri takip eden ve yoğun şekilde emek veren milletvekillerimiz sayın Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger'e çok teşekkür ederim. Kilis'imize hayırlı olsun."

