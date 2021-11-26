YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kilis'teki hudut birliğinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Kilis'teki hudut birliğinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

26.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki hudut birliğinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

GAZİANTEP (AA) - Kilis'teki hudut birliğinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in merkez Şehitkamil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer, baba Hasan Dinç ve yakınlarına şehadet haberini verdi.

Çanakkale'de uzman çavuş olan diğer oğlu Zafer Dinç'in yanında bulunan anne Behiye Dinç'in ise Gaziantep'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri tarafından evin bulunduğu sokağa da taziye çadırı kuruldu.

Bu arada şehidin naaşı ise Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
Gaziantep'te emekli çift bütün birikimlerini eğitim için bağışladıGaziantep'te emekli çift bütün birikimlerini eğitim için bağışladı
Anahtar Kelimeler:
şehit Gaziantep Kilis

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Semih Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.