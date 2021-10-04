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Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

04.10.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği sınır hattındaki mayın patlamasıyla ilgili, FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin ağabeyi Muzaffer Akcan ve avukatı ile sanık M.O.A'nın avukatı hazır bulundu.

Sanık H.O, patlamanın yaşandığı gün kendisine bir heyetin sınır hattına yapılan duvarı incelemeye geleceklerinin belirtildiğini ancak ne zaman gelecekleri konusunda bir bilginin verilmediğini iddia etti.

Nöbetçilere, gelecek heyetin hiçbir şekilde kendisinin izni olmadan duvarda inceleme yapmasına izin verilmeyeceğini söylediğini öne süren H.O, nöbet değişiminden sonra patlamadan haberinin olduğunu savundu.

H.O, hiçbir şekilde görevini ihmal etmediğini ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

Tanık İ.B. de sınır duvarını yapan firmada çalıştığını belirterek, inceleme yapılacak bölgenin sıkıntılı olduğunun daha önce kendilerine bildirildiğini kaydetti.

İ.B, hayatını kaybeden mühendis Akcan'ın, neden konvoydan ayrılarak patlamanın yaşandığı bölgeye gittiğini bilmediğini öne sürdü.

Tanık B.A. ise patlamanın yaşandığı zaman asker olduğunu ifade ederek, gelen heyete dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduklarını aktardı.

Nöbetçi komutan sanık H.O'ya heyetin geldiğiyle ilgili arkadaşının telsizden bilgi verdiğini iddia eden B.A, Akcan'ın kullandığı aracın konvoydan ayrılarak yasak olan bölgeye gittiğini söyledi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay M.O.A. da suçlamaları kabul etmedi.

Patlamada ölen Akcan'ın ağabeyi Muzaffer Akcan da kardeşinin aleyhinde olan beyanları kabul etmediklerini belirtti.

Sanık M.O.A'nın avukatı, müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirinin ve yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.O.A'nın adli kontrol tedbirinin ve yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması talebini reddetti.

Sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına hükmeden heyet, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 11 Kasım'a erteledi.

- Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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