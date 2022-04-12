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Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

12.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te 2017'de sınır hattında mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ve ağabeyi Muzaffer Akcan ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay M.O.A, suçlamaları kabul etmeyerek yurt dışındaki eğitimi için hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını istedi.

M.O.A'nın avukatı da müvekkilinin soruşturma aşamasında birçok defa yurt dışına giriş çıkış yaptığını ve kaçma gibi bir niyetinin olmadığını savunarak bu nedenle yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ise sanık M.O.A'nın yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasının maktulün ailesinde infial oluşturacağını belirterek talebin reddini istedi.

Sanık H.O'nun avukatı da suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, sanık M.O.A. hakkında uygulanan yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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