Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Gaziantep-Kilis kara yolunun Küplüce köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan motosiklette yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

