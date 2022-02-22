Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Gaziantep-Kilis kara yolunun Küplüce köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan motosiklette yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük bulundu, bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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