YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

22.02.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Gaziantep-Kilis kara yolunun Küplüce köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan motosiklette yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
Dağa götürülen kardeşine "teslim ol" çağrısında bulunduDağa götürülen kardeşine "teslim ol" çağrısında bulundu
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandıKayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:05
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:40
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.