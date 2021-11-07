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Kilis'teki trafik kazasında ambulans ile midibüste maddi hasar oluştu

07.11.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki trafik kazasında ambulans ile midibüste maddi hasar oluştu

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Musabeyli istasyonuna dönen M.H.A. yönetimindeki 79 AAN 631 plakalı ambulans, Üçpınar köprüsü üzerinde karşı yönden gelen M.V. idaresindeki 07 UV 458 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs sürücüsü yol kenarındaki levhaya çarparak şarampole devrilmekten kurtuldu.

Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

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Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Canözer Eczanesi
Merkez
Pazar Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
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