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Kilis’ten çevre illere saman

KİLİS HABERLERİ  | 04.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Hububat hasadının sona ermesinden sonra saman çevre illere gönderiliyor.Hububat ambarı olarak bilenen Elbeyli ilçesinde Hububat hasadının sona ermesinden sonra hayvan yemi olarak kullanılan saman kamyonlar ile çevre illere götürülüyor.Çiftçiler, Bu yıl saman fiyatlarında geçen yıla oranla bir miktar artış yaşandığı ifade ederek, “Hububatta bu yıl rekoltenin fazladır.

Kilis’ten çevre illere saman

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Hububat hasadının sona ermesinden sonra saman çevre illere gönderiliyor.
Hububat ambarı olarak bilenen Elbeyli ilçesinde Hububat hasadının sona ermesinden sonra hayvan yemi olarak kullanılan saman kamyonlar ile çevre illere götürülüyor.
Çiftçiler, Bu yıl saman fiyatlarında geçen yıla oranla bir miktar artış yaşandığı ifade ederek, “Hububatta bu yıl rekoltenin fazladır. Bir çok ilde sel basını ve dengesiz yağış nedeniyle saman da yer yer azalma var. Saman fiyatlarında da bir miktar yükselme var. Buda normaldir” ifadesini kullandılar.

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Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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