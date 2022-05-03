YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

03.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ pistinden havalanan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Kırıkkale genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollar kontrol edildi.

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kulu kara yollarında trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

Denetime, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Kadir Burak Yörübulut katıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, denetimin ardından AA muhabirine, Kırıkkale'nin Türkiye'nin en önemli güzergahlarından birinde bulunduğunu belirterek, kentin, Doğu ve Batı Anadolu'yu bağlayan, Karadeniz'e açılan, Güney Doğu Anadolu'ya ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına da hitap eden güzergahta yer aldığını söyledi.

Bayram sürecince önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Bütün ekiplerimiz sahada ve görevlerinin başında. Bazı trafik işaretlerinde düzenlemeler yaptık ve bazı kavşakları kapatarak ana arterin açık kalmasına çaba gösterdik. Aldığımız tedbirleri de Jandarma Havacılık Komutanlığımızın tahsis ettiği helikopterle denetledik. Şu an için bir problem yok. Bayram dönüşünde yoğunluğun biraz daha artacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldüAfyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü
Chedjou, futbolu bıraktıChedjou, futbolu bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:35
Öğle
12:48
İkindi
16:38
Akşam
19:51
Yatsı
21:22
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.