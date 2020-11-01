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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ile hafta sonunu birleştirenlerin araçlarıyla dönüşe geçmesi nedeniyle "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Yaşanan maddi hasarlı trafik kazalarına anında müdahale eden ekipler, önemli kavşaklarda trafiği kontorl altında tutarak yoğunluk oluşmasına engel oluyor.

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