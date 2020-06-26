YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kilo vermek isteyenlere liposuction uyarısı

Kilo vermek isteyenlere liposuction uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.

Kilo vermek isteyenlere liposuction uyarısı

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, halk arasında yağ aldırma olarak bilinen liposuction hakkında uyarılarda bulunarak, "Lıposuctıon bir kilo verme yöntemi değil vücut şekillendirme ameliyatıdır” dedi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük liposuction hakkında bilgiler verdi. Diyet ve spor gibi zayıflama yöntemleriyle giderilemeyen yağ birikimlerinin özel ekipman kullanarak uzaklaştırılmanın en hızlı ve kolayca liposuction yöntemi ile gerçekleştirilebildiğini belirten Küçük, "Halk arasında genellikle yağ aldırma olarak nitelenen liposuction geçmişten günümüze kadar en çok uygulanan estetik operasyonlarda üst sıralarda yer almaktadır. Bu uygulama özellikle kalça, basen, karın, bel, diz gibi inatçı yağlanmaların ve bölgesel fazlalıkların görüldüğü bölgelere uygulanır. Liposuction ile ilgili olarak toplumda genel kabul gören yargının liposuctionun yağ aldırma ameliyatı olarak bilinmesine karşın liposuction yöntemi ile aslında vücuttan alınanın yağ değil de yağ hücreleri olduğunun ayrımını iyi yapmak gerekmektedir” dedi.
Liposuction için kişinin vücuduna küçük bir kesi ile delik açılarak sıvı verildiğini belirten Küçük, “Liposuctionda anestezi genellikle yapılacak alana göre değişebilmekte, genellikle lokal, bölgesel ya da genel anestezi sıklıkla tercih edilmektedir. Ameliyattan sonra hasta rahat hareket edebildiği gibi normal hayatına da kısa sürede dönebilmektedir. Operasyon sonunda hastalara özel korse giymeleri önerilmektedir. Bu korseler liposuction yapılan alana göre 3-4 hafta kullanılabildiği gibi, küçük alana yapılan işlemlerde ise hasta aynı gün veya bir gün sonra hasta taburcu edilebilmektedir. Hastalar 3-7 gün içerisinde günlük yaşantısına dönebildiği gibi, bu hastalar bir hafta sonra yürüyüşe hatta 2-3 hafta sonra ise hafif eforlu spora da başlayabiliyor. İyileşme ve ameliyatın sonuçlarının etkin bir şekilde görülebilmesi için ise 3-6 ay gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Liposuction operasyonu ile ilgili olarak detaylı bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, Liposuction yöntemiminin ortalama işlem süresinin en az 30 dakika, en fazla da 5-6 saat arasında değişebildiğini ifade etti. Liposuction işleminin güvenilir biçimde ve yeni nesil cihazlarla yapıldığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Küçük, işlemde gerçekleştirilen yağ aspiratı ortalama 2-5 litre arasında olabildiğini, İstisnai durumlarda ise bu miktarın 8-10 litreye kadar artabileceğini kaydetti. Konvansiyonel liposuction yöntemlerine göre; modern ve fonksiyonel cihazlar sayesinde liposuction yöntemi günümüzde daha güvenli, daha etkili ve daha az komplikasyonlarla gerçekleştirildiğinin önemine değinen Op. Dr. Ufuk Küçük Liposuction işleminin artık korkulan değil istenilen bir ameliyat haline geldiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:05
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’te hortum paniği

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.