Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda

CEM ŞAN - Bursa'da yarım asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Ermaksan firması tarafından imal edilen ve kilogram değeri 2 milyon dolar olan Türkiye'nin ilk yerli lazer çipi ihraç edilecek.

Ermaksan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamen kendi mühendislik tecrübesiyle kurduğu Optoelektronik Ar-Ge Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk milli lazer çipini üretmeyi başardı.

Söz konusu lazer çipi üretiminin mevcut altyapısı sayesinde lazer güç kaynağı (rezonatör) ve aydınlatma teknolojileri (LED) ile elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan teknolojiler üretebilen firma, çok sayıda ülkeye yüksek teknolojili ürün ihraç ediyor.

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yarı iletken fabrikasında üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ar-Ge'ye çok önem verdiklerini belirten Özkayan, "Makine üretiyoruz ama birçok yüksek teknoloji ürününü ithal ediyorduk. Ermaksan olarak yatırımlarımızı yüksek teknoloji alanına yönelttik. Amacımız teknoloji üretmek, katma değer üretmek ve bu konuda önümüze çıkabilecek bir dışa bağımlılıktan kurtulabilmekti. Çok şükür bunu başardık. Zor bir mesele, çok farklı bir yatırım." ifadelerini kullandı.