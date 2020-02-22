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Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda

BURSA HABERLERİ  | 22.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bursa'da yarım asırdan fazla süredir faaliyet gösteren, son yıllarda yüksek teknoloji yatırımlarına ağırlık veren bir firma tarafından üretilen ve kilogram değeri 2 milyon dolar olan lazer çiplerinin bu yıl içinde ihraç edilmesi hedefleniyor - Firmanın genel müdürü Özkayan: "Burası yüksek teknoloji anlamında Türkiye için çok önemli bir yatırım. Dünyada bu şekilde üretim yapan 3 firmadan biriyiz" - "Şu anda bazı ülkelerle görüşmelerimiz var. Bu yıl ihracatı gerçekleştireceğiz inşallah. Bunu başarırsak Türkiye'de ilk olacak"

CEM ŞAN - Bursa'da yarım asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Ermaksan firması tarafından imal edilen ve kilogram değeri 2 milyon dolar olan Türkiye'nin ilk yerli lazer çipi ihraç edilecek.

Ermaksan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamen kendi mühendislik tecrübesiyle kurduğu Optoelektronik Ar-Ge Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk milli lazer çipini üretmeyi başardı.

Söz konusu lazer çipi üretiminin mevcut altyapısı sayesinde lazer güç kaynağı (rezonatör) ve aydınlatma teknolojileri (LED) ile elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan teknolojiler üretebilen firma, çok sayıda ülkeye yüksek teknolojili ürün ihraç ediyor.

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yarı iletken fabrikasında üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ar-Ge'ye çok önem verdiklerini belirten Özkayan, "Makine üretiyoruz ama birçok yüksek teknoloji ürününü ithal ediyorduk. Ermaksan olarak yatırımlarımızı yüksek teknoloji alanına yönelttik. Amacımız teknoloji üretmek, katma değer üretmek ve bu konuda önümüze çıkabilecek bir dışa bağımlılıktan kurtulabilmekti. Çok şükür bunu başardık. Zor bir mesele, çok farklı bir yatırım." ifadelerini kullandı.

- "Bu yıl ihracatı gerçekleştireceğiz inşallah"

Türkiye'nin ilk lazer çipini Bursa'da üretmeyi başardıklarını dile getiren Ahmet Özkayan, şunları kaydetti:

"Burada lazer çip üretiyoruz. Bunları çoğaltarak diyot modüllere çeviriyoruz. Sonrasında da yüksek güçlü rezonatörler (lazer güç kaynağı) yapıyoruz. Mesela 14 bin vatlık bir güç, 30-35 milimetrelik demir malzemeyi kesebiliyor. Lazer rezonatörleri elektrik enerjisini lazer ışınına çeviriyor. Rezonatörleri, çipinden itibaren yüzde 100 yerli olarak burada üretiyoruz. Kendi makinelerimizde kullanıyoruz, yerli üreticilerimize veriyoruz. Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Burası yüksek teknoloji anlamında Türkiye için çok önemli bir yatırım. Dünyada bu şekilde üretim yapan 3 firmadan biriyiz."

Özkayan, bu çiplerin kilogram değerinin 2 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bu yılki hedefimiz sadece çip olarak ihracat gerçekleştirmek. Bunu başarırsak Türkiye'de ilk olacak. Şu anda bazı ülkelerle görüşmelerimiz var. Bu yıl ihracatı gerçekleştireceğiz inşallah." diye konuştu.

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Ar-Ge Bursa Bursa Organize Sanayi Bölgesi cip Ermaksan İhracat Merkez

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