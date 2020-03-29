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Kilosu 200 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kapısı oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kilosu 200 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kapısı oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar, topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150-200 liradan satıyor.

Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde ladin ve sedir ağaçlarının dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu.

Mantar toplayanlardan Emine Mıstık, AA muhabirine, kuzugöbeği mantarını yeni toplamaya başladıklarını, nadir bulunduğunu söyledi.

Mantardan lezzetli yemekler de yaptıklarını belirten Mıstık, "Şifalı bir mantar. Kahvaltıda ve akşam yemeklerinde de tüketiyoruz. Çok lezzetli. Havalar yağışlı olursa daha çok mantar toplarız. İnşallah mayıs sonuna kadar devam eder." dedi.

Gülay Hatipoğlu ise kuzugöbeği mantarının ilaç niteliği de bulunduğunu belirterek, bu nedenle şifalı mantarın kilosu 200 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Antalya Kuzugöbeği

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