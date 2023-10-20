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Kilosu 3 bin avro ve sadece özel eğitimli köpekler bulabiliyor

20.10.2023 12:34 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen trüf mantarı, kilosu 3 bin avrodan alıcı buluyor.

’Siyah inci’ olarak da adlandırılan mantar, sadece özel eğitimli köpeklerin yardımıyla bulunabiliyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve beraberindekiler, geçtiğimiz gün ormanda özel eğitimli köpeklerle ekonomik değeri nedeniyle ’siyah inci’ olarak nitelendirilen trüf mantarı tespit çalışması yaptı. Çalışmalarda çam ve meşe ağaçlarının dibinde toprak altındaki trüf mantarları, eğitimli köpekler tarafından tespit edilerek toplandı.
İlçenin yüzde 65’inden fazlasının ormanlık olduğunu ifade eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Özel eğitimli köpeklerle mantar arayan özel bir ekiple ilçemiz arazilerinde trüf mantarı arama çalışması yaptık. Doğal ortamda ve ekolojik özellikleri itibarıyla ilçemizin trüf mantarı yetişebilen ormanlarında ciddi manada mantar topladık. Bu da bizim trüf mantarı ile ilgili projemizin mantıklı olduğunu gösterdi. 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile önceki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın önderliğinde proje başlatmıştık. O arazimizde trüf mantarı keşfi yaptık, diğer ormanlık arazilerimizde de çalışmalar yaptık” dedi.

TRÜF MANTARI BAHÇELERİ KURULACAK

Çekerek ilçesini trüf mantarı yetiştirmekle ilgili önemli bir merkez haline getirmek için proje başlattıklarını belirten Çakır, “İnşallah vatandaşlarımıza doğal arazide yetişen mantarların toplanmasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğümüz ve üniversitemizle birlikte eğitimler hazırlayıp, eğitimli köpeklerle mantarın nasıl toplanması gerektiği ile ilgili çalışma yapacağız. İkinci aşamada da ekolojik zenginliği ve iklimin elverişli olması dolayısıyla trüf mantarı bahçeleri oluşturmakla ilgili projeyi de hayata geçirip, ‘kara elmas’ olarak nitelendirilen mantarı ülke ekonomisine kazandırmakla ilgili de çalışmayı başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Trüf mantarının kilo fiyatının 3 bin avroya kadar çıktığını da vurgulayan Çakır, “Trüf mantarları genellikle meşe ağaçlarının kökünde mikorozel gelişim sağlayan patates gibi toprak altında yetişen mantar cinsidir. Kilogramı 100 avro ile 3 bin avro arasında değişen kıymetli bir mantardır. Dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerin ciddi manada gelir kapısına dönüştüğü bir sektördür. Biz de ülke olarak coğrafyamızın zenginliği ve bu mantar cinsinin yetişmesinden dolayı bunların toplanmasıyla ilgili bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Bu işin doğru yönetilmesiyle de ülkemize ciddi bir gelir kapısı olacağını umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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