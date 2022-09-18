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Kilyos açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

18.09.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilyos açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kilyos

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