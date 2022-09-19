Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kilyos Kısırkaya açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı." denildi.



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