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KİM, 7 gün 24 saat çalışıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7 gün 24 saat ilçe sakinlerinin yardım çağrılarına cevap veren Kepez İletişim Merkezi’ni (KİM) ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 7 gün 24 saat ilçe sakinlerinin yardım çağrılarına cevap veren Kepez İletişim Merkezi’ni (KİM) ziyaret etti. Merkezdeki çalışmaları yakından inceleyen Başkan Tütüncü, vatandaşlardan gelen telefon aramalarına da cevap vererek, talepleri not aldı.
Kepez İletişim Merkezi(KİM), ilçe sakinlerine 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. KİM, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ‘Sokağa çıkma sınırlaması’ getirilmesiyle, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin gözü kulağı oldu. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, taleplerini 0 242 310 58 58 ile 0 555 024 07 07 nolu whatsapp hattından KİM’e bildiriyor ve talep edilen ihtiyaçlar en kısa sürede vatandaşlara ulaştırılıyor. Sokağa çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sık sık Kepez İletişim Merkezi’ni(KİM) ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çalışmaları yerinde inceliyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve bu taleplerin ne kadar sürede yerine getirildiği konusunda bürokratlarından bilgi alan Başkan Tütüncü, yoğun talep trafiğinde telefonlara da bakıyor. Hemşehrilerinden gelen telefonları açan Başkan Tütüncü, önce kendini tanıtıyor, ardından da talepleri not alıyor.

Tütüncü’den gayretle çalışan personeline teşekkür
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesinde kurulan Kepez İletişim Merkezi’nin (KİM) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kepez İletişim Merkezi’nin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Buradaki arkadaşlarımız hemşehrilerimizden gelen whatsapp mesajlarına cevap veriyorlar. Hemşehrilerimizin gönderdiği watsapp mesajları Kepez İletişim Merkezi’ne düşüyor. Bu zor günlerde belediyemiz whatsapp iletişim hattı üzerinden de hemşehrilerimize çok yakın olmak üzere elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Talepler burada arkadaşlarımız tarafından değerlendirilerek, geri dönüşleri yapılıyor. Gelen mesajların gereği elimizdeki tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle yapılıyor. Bütün ekiplerimizle, bütün imkanlarımızla 24 saat boyunca hemşehrilerimizin yanındayız. Zor günlerden geçiyoruz, bu zor günlerde azimle, gayretle, kararlılıkla çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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