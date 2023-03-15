Kim Kardashian göğüs dekoltesiyle büyüledi! Yatak pozuna yorum yağdı

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kim Kardashian sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardashian Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

ABD'li yıldız Kim Kardashian paylaşımına “Hey” notunu düştü. Instagram hesabında 348 milyon takipçisi bulunan Kardashian’ın fotoğrafı milyonlarca beğeni aldı.

Ünlü ismin takipçileri “Nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun”, “Sadece soruyorum hiç bikini dışında bir şey giydin mi”, “Seni seviyorum Kim” yorumlarında bulundular.



