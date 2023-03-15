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  4. Kim Kardashian göğüs dekoltesiyle büyüledi! Yatak pozuna yorum yağdı

Kim Kardashian göğüs dekoltesiyle büyüledi! Yatak pozuna yorum yağdı

15.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li yıldız Kim Kardashian, dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Instagram hesabından cesur paylaşımlarına devam Kardashian’ın göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Kim Kardashian göğüs dekoltesiyle büyüledi! Yatak pozuna yorum yağdı

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kim Kardashian sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardashian Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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ABD'li yıldız Kim Kardashian paylaşımına “Hey” notunu düştü. Instagram hesabında 348 milyon takipçisi bulunan Kardashian’ın fotoğrafı milyonlarca beğeni aldı.

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Ünlü ismin takipçileri “Nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun”, “Sadece soruyorum hiç bikini dışında bir şey giydin mi”, “Seni seviyorum Kim” yorumlarında bulundular.

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Kim Kardashian Model

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