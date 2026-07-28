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Irina Shayk'ın NBA yıldızı Devin Booker'la samimi halleri olay oldu

Bradley Cooper ve Tom Brady iddialarının ardından bu kez NBA yıldızı Devin Booker'la görüntülenen Irina Shayk, aşk söylentilerini alevlendirdi. Hamptons'taki samimi anlar sosyal medyada gündem oldu.

Irina Shayk'ın NBA yıldızı Devin Booker'la samimi halleri olay oldu

Dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker, hafta sonu New York'un lüks tatil bölgesi Hamptons'ta birlikte görüntülenince aşk dedikodularının odağına yerleşti.

İddialar, ünlü magazin hesabı Deuxmoi'nin Rus model ile 29 yaşındaki NBA yıldızının Long Island'da geçirdikleri hafta sonu boyunca adeta birbirlerinden ayrılmadıklarını öne süren paylaşımlarının ardından gündeme geldi.

Irina Shayk ın NBA yıldızı Devin Booker la samimi halleri olay oldu 1

Habere göre Booker, pazar sabahı East Hampton'daki Tutto Caffe isimli mekândan Irina Shayk ile birlikte çıkarken görüldü. Deuxmoi'ye konuşan birçok kaynak da ikilinin Hamptons'ta birlikte vakit geçirdiğini doğruladı.

İkili daha sonra bölgenin popüler mekânlarından Delilah'da düzenlenen bir partide yeniden görüntülendi. Düşük kaliteli olduğu belirtilen bir videoda Shayk ve Booker'ın sohbet ettiği görüldü.

Irina Shayk ın NBA yıldızı Devin Booker la samimi halleri olay oldu 2

Görgü tanıklarının Deuxmoi'ye aktardığına göre ikili oldukça samimi görünse de Booker'ın mekânda başka kadınlarla da sohbet ettiği, bunun ise Irina Shayk'ın pek hoşuna gitmediği öne sürüldü.

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Irina Shayk
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