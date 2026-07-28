Irina Shayk'ın NBA yıldızı Devin Booker'la samimi halleri olay oldu

Dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker, hafta sonu New York'un lüks tatil bölgesi Hamptons'ta birlikte görüntülenince aşk dedikodularının odağına yerleşti.

İddialar, ünlü magazin hesabı Deuxmoi'nin Rus model ile 29 yaşındaki NBA yıldızının Long Island'da geçirdikleri hafta sonu boyunca adeta birbirlerinden ayrılmadıklarını öne süren paylaşımlarının ardından gündeme geldi.

Habere göre Booker, pazar sabahı East Hampton'daki Tutto Caffe isimli mekândan Irina Shayk ile birlikte çıkarken görüldü. Deuxmoi'ye konuşan birçok kaynak da ikilinin Hamptons'ta birlikte vakit geçirdiğini doğruladı.

İkili daha sonra bölgenin popüler mekânlarından Delilah'da düzenlenen bir partide yeniden görüntülendi. Düşük kaliteli olduğu belirtilen bir videoda Shayk ve Booker'ın sohbet ettiği görüldü.

Görgü tanıklarının Deuxmoi'ye aktardığına göre ikili oldukça samimi görünse de Booker'ın mekânda başka kadınlarla da sohbet ettiği, bunun ise Irina Shayk'ın pek hoşuna gitmediği öne sürüldü.