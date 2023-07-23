Kim Kardashian'ın servetini büyüttükçe büyüttü! Dudak uçuklatan değer

Ünlü modelleri ve bir döneme damga vurmuş oyuncuları markasının reklamlarından oynatarak dikkat çeken ve kendisi de iddialı seçimlerle reklamlarda boy gösteren Kim Kardashian ektiği tohumların meyvesini yiyor.

Kim Kardashian, kurucusu olduğu korse markası SKIMS ile servetini büyütüyor. 2019 yılında kurulan markanın değeri 4 milyar dolara ulaştı.

42 yaşındaki Kardashian'ın vücut şekillendirici korse markası SKIMS, spor ve yüzme kıyafetleri de sunuyor. Markanın sonbaharda erkek giyim koleksiyonu da piyasaya çıkacak.

The New York Times'ın haberine göre, markanın geçtiğimiz yıl değeri 3,2 milyar dolardı. Yıldız, markanın başarısıyla ilgili "SKIMS çok hızlı bir şekilde büyüdü, bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Markanın bu başarısının ardından realite şov yıldızı Kardashian'ın servetinin 1,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi.



