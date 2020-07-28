Kim Kardashian ve Kanye West yakalandı! Kim Kardashian'ın gözyaşları

ABD başkanlığına adaylığını koyan ve yaptığı ilk miting sırasında eşi Kim Kardashian ve kayınvalidesi Kris Jenner hakkında söyledikleriyle gündem olan Kanye West, miting sonrası ailesinden uzaklaştı ve kimseyle görüşmek istemedi. Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın yanına giderek sakinleştirmeye çalıştığı West, eşinin büyük çocukları North’a hamile olduğu anlaşılınca kürtaj yaptırmayı düşündüklerini, hatta o dönem Kardashian’dan boşanmak istediğini de itiraf ederek herkesi şaşkına çevirdi.

Bu konuşmalar üzerine Kim Kardashian sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve eşinin ruh sağlığından endişe ettiğini, onun bipolar hastası olduğunu, artık kimsenin bu konu hakkında konuşmamasını istedi.



Aradan geçen 1 hafta sonunda çift ilk kez ABD’nin Wyoming kentinde araçlarının içinde tartışırken görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda, Kanye West’in sakin hali dikkat çekti.



Çiftin hararetli bir tartışmanın tam ortasında magazinciler tarafından çekildiklerini fark etmesiyle Kardashian, gözyaşlarını silip başını diğer yana çevirdi.



