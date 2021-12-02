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Kim Kardashian yeni ürünlerini üstünde denedi! Kalçası yine gündem oldu

02.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, markası SKIMS için gelen yeni body modellerini denedi. Kıvrımlarını öne çıkaran Kim Kardashian'ın kalçası yine gündem oldu.

Kim Kardashian yeni ürünlerini üstünde denedi! Kalçası yine gündem oldu

Rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Genç aşkıyla çok mutlu olan Kim iş hayatında da mutlu.

Markası SKIMS için gelen yeni bodyleri deneyen Kim Kardashian takipçilerinin dikkatini çekti. Tulum taytı giyip üst üste pozlar veren ve kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian'ın kalçası yine gündem oldu.

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KALÇASINA YORUM YAĞDI

Kalçasının dolgusuyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü isim her ne kadar bu konuda yıllardır süregelen iddiaları yalanlasa da yani kalçasının doğal olduğunu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da hayranları buna bir türlü inanmıyor.

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Kim'in takipçileri ünlü yıldızı çok seksi bulsa da kalçalarındaki dolgulara yeni bir müdahalede bulunduğunu düşünüyor.

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Kim Kardashian
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