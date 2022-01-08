Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına oyuncu Elif Karagöz katıldı. İlk iki soruyu kolaylıkla bilen 26 yaşındaki Karagöz, üçüncü soruda basit bir matematik sorusuyla yarışmaya veda etti.

ÜÇÜNCÜ SORUYA KADAR GELDİ

2 bin liralık barajı geçtikten sonra Elif Karagöz'e 3 bin lira değerindeki "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde verildi:

A: 1

B: 2

C: 5

D: 23

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

Vereceği cevaptan emin olamayan Karagöz, telefon joker hakkını kullanarak inşaat mühendisi arkadaşını aradı. Daha sonra arkadaşını dinleyerek "23" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın "5" çıkmasıyla elendi.

Genç oyuncu, sosyal medyada gündem olurken, "Bu soruyu ilk okul çocukları bile rahatlıkla bilir" şeklinde yorumlar yapıldı.

