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Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler nereli, kimdir, kaç yaşında? Eyüp İşler ne iş yapıyor? 5 Milyonluk soruyu açtıracak!

12.11.2023 20:23 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler nereli ekranı sorgulanıyor. ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışmasının bu haftaki bölümünde Eyüp İşler 5 Milyon TL'lik soruyu açtıracak. Yarışmacı soruyu doğru bilmesi halinde Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçecek ve yarışmada 5 Milyonluk soruyu açtıran/doğru bilen ilk yarışmacı olacak. İşler'in nereli olduğu, yaşı ve ne iş yaptığı merak edildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler nereli, kimdir, kaç yaşında? Eyüp İşler ne iş yapıyor? İşte cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü en son Rabia Birsen Göğercin 1 Milyon TL ile kazanmıştı. 'Eyüp İşler kimdir' ekranı sorgulanıyor. 5 Milyonluk soruyu ilk kez açtıran yarışmacı olarak tarihe geçen Eyip İşler'in vereceği cevap merak ediliyor. İşte Eyüp İşler ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER EYÜP İŞLER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyub İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında heyecan dolu bir yarışma çıkaran Eyub İşler ne kadar ödül kazanacak merakla bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA 49. OLDU!

Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı.

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