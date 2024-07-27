Kimi evlenmek istiyor kimi para... Survivor Nagihan Karadere'nin başı dertte! Soluğu savcılıkta aldı

MYNET- Bu sezon büyük bir kaos ve heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'ın en popüler isimlerinden biri olan Nagihan Karadere son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyordu.

Yarışma sonrası 10 kilo veren Nagihan Karadere şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Ünlü isim aylardır takıntılı hayranlarıyla uğraştığını ve tanımadığı numaralardan gelen çağrılar yüzünden korku dolu günler geçirdiğini anlattı.

'TELEFONUM SUSMUYOR'

ShowHaber'e konuşan Karadere 'Başıma gelmeyen kalmadı. Telefon artık kullanamayacak duruma geldim. Telefonum susmuyor arayan arayana. Sanki benim telefonum tüm Türkiye'ye yayılmış' diyerek isyan etti.

Takıntılı hayranları ve dolandırıcılarla başı dertte olan Karadere 'Gece sabahlara kadar telefonum hiç susmuyor. Şarj dayanmıyor. Arayanların bazıları evlenmek istiyor, bazıları da para istiyor' diye konuştu.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Arayanlardan bazıları kimlik numarasını bile söyleyince Karadere soluğu savcılıkta aldı. Tüm bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyen ünlü isim kendisine bu yüzden 805 TL'lik fatura bile geldiğini dile getirdi.

'Korkuyorum' diyen Karadere 'ben hiç bilmediğim birilerine yardım ve yataklıkta yapıyor olabilirim' diyerek savcılığa suç duyurusu yaptığını söyledi.