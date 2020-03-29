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Kimler seyahat izni alacak?

ADANA HABERLERİ  | 29.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculuklarının izne tabi olduğunu bildirdi.Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada 28 Mart 2020 tarihi itibariyle uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığını hatırlatarak, "Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculukları izne tabi olup şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Kozan ilçelerimizin otogarlarında bulunan Seyahat İzin Kurullarına müracaat edecekler; uçak ile yolculuk yapmak isteyenler ise havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Seyahat İzin Başvuru Masaları, Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alabileceklerdir" dedi.Vali Demirtaş, ayrıca çocukları korumak maksadıyla marketlere ve pazar yerlerine alınmasının yasaklandığını belirterek, "Siz değerli hemşehrilerimin kurallara riayet edeceğine yürekten inanıyorum.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculuklarının izne tabi olduğunu bildirdi.
Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada 28 Mart 2020 tarihi itibariyle uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığını hatırlatarak, "Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculukları izne tabi olup şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Kozan ilçelerimizin otogarlarında bulunan Seyahat İzin Kurullarına müracaat edecekler; uçak ile yolculuk yapmak isteyenler ise havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Seyahat İzin Başvuru Masaları, Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alabileceklerdir" dedi.
Vali Demirtaş, ayrıca çocukları korumak maksadıyla marketlere ve pazar yerlerine alınmasının yasaklandığını belirterek, "Siz değerli hemşehrilerimin kurallara riayet edeceğine yürekten inanıyorum. Küresel boyuttaki bu salgına karşı risk almamanın en iyi yolu evde kalmak" ifadesini kullandı.

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Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
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