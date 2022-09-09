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Kimlikle seyahatin başlaması Sırbistan uçak bileti aramalarını 5 kat artırdı

09.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun.com, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'in de pasaport ve vize olmadan ziyaret edilebilecek ülkeler arasına gireceğinin açıklanmasının ardından çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeleri listeledi

İSTANBUL (AA) - Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebileceği, Bosna Hersek'e de yakın zamanda kimlikle seyahat döneminin başlayacağının açıklanmasının ardından Sırbistan'daki şehirler için uçak bileti aramaları 5 kat, Bosna Hersek'teki şehirler için uçak bileti aramaları ise 15 kat arttı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına gitmek isteyenlerin en çok vakit harcadığı konuların başında pasaport ve vize işlemleri geliyor.

Ancak bazı ülkelere pasaport ve vizesiz Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile giriş yapılabiliyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in de pasaport ve vize olmadan ziyaret edilebilecek ülkeler arasına gireceği ve konuya ilişkin gerekli protokol işlemlerinin yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.

Erdoğan, aynı zamanda Sırbistan ile de kimlikle seyahat için protokolün imzalandığını açıkladı. Bu kapsamda Enuygun.com çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeleri sıraladı.

Enuygun.com'un çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeleri için listesi şöyle:

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Türk vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 30 gün sürecek seyahatleri için pasaportsuz çipli kimlik kartı ile seyahat edebiliyor. Eski ve fotoğrafsız kimlikler ise ülkeye girişte kabul edilmiyor. Türkiye'den ortalama 1,5-2 saatte Kıbrıs'a ulaşarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şehirlerini ziyaret etmek mümkün. Hem tarihi hem plajları hem de eğlence dünyası ile seyahat severlere farklı bir dünya açan Kıbrıs, özel lezzetleri ile de keyifli bir tatil imkanı sunuyor. KKTC'ye ulaşım için uçuşlar Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gerçekleştiriliyor. Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bodrum, Adana, Trabzon gibi şehirlerden Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar düzenleniyor.

- Azerbaycan

2021'den itibaren Azerbaycan, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 90 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan'a seyahat edilebiliyor. Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü'ye Türkiye'nin birçok şehrinden uçakla direkt ulaşmak mümkün. Ülkenin bir diğer önemli kenti olan Gence de hem iş hem de turistik açıdan zengin bir şehir.

- Gürcistan

Karadeniz seyahatlerinin olmazsa olmazı haline gelen Gürcistan da kimlik kartı ile girilen ülkeler arasında yer alıyor. Artvin şehrine komşu olan Batum'a otobüs ile de ulaşmak mümkün. Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden direkt olarak Batum otobüs bileti satın alınabiliyor.

- Moldova

Doğu Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Moldova da çipli ve fotoğraflı kimlik kartıyla ziyaret edebilecek ülkelerden biri. Rus ve Romen kültürüne yakın olan Moldova özellikle tarihi açıdan zengin bir ülke. O nedenle tarihi anlamda görülecek çok sayıda durak mevcut. Ayrıca ülkede bahar ve yaz aylarında şehir parkları da öne çıkıyor. Moldova'nın en fazla ziyaretçi ağırlayan şehri ise yemyeşil başkent Kişinev. Kişinev aynı zamanda ülkenin tek havalimanının da bulunduğu şehir.

- Sırbistan

Geçtiğimiz birkaç güne kadar vizesiz olarak ziyaret edilebilen Sırbistan, Türkiye ile karşılıklı olarak seyahatlerde pasaportu da kaldırdı. Dolayısıyla artık yeni kimlik kartları ile Sırbistan'a gitmek mümkün olabilecek. Ülkenin başkenti Belgrad tarihi değerleri ve kültürel çeşitlilikleriyle de oldukça sevilen bir rota. Eski ve yeni olarak ikiye ayrılan Belgrad'da her bütçeye uygun otel bulunabiliyor.

- Çok yakında Bosna Hersek

Daha önce vizesiz ancak pasaportla seyahat edilebilen Bosna Hersek yeni alınan karara göre pasaportsuz, yalnızca kimlikle gidilebilen ülkelerden biri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre konuya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bosna Hersek'e de kimlikle seyahat dönemi başlayacak. Bosna Hersek, müzeleri, tarihi ve kültürel yerleri ile oldukça ünlü. Özellikle Saraybosna ve Mostar en ünlü şehirleri. Etrafı Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile çevrili olan Bosna Hersek tarihi yerlerinin yanı sıra doğası ile de dikkati çekiyor.

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sırbistan uçak bileti

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